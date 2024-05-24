Ученые выявили различие между Homo sapiens и неандертальцами

Ученые выявили важное различие между Homo sapiens и неандертальцами. Анализ показал, что наши предки дольше ухаживали за своим потомством, что могло иметь решающее значение для выживания вида.

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Команда из Тюбингенского университета в Германии изучила эмаль 423 зубов неандертальца и 444 зубов человека эпохи верхнего палеолита. Горизонтальные полоски на эмали указывали на стрессы, перенесенные в детском возрасте, такие как недоедание, инфекции, болезни, травмы, дефицит питательных веществ.

Исследование показало, что следы стресса наблюдались у обоих видов, но они сталкивались с неблагоприятными условиями в разном возрасте. У людей дефекты возникали в один-три года, когда ребенка обычно отлучают от груди, у неандертальцев – позднее, в два-четыре года.

Ученые предположили, что дети Homo sapiens после отлучения от груди испытывали большую потребность в энергии. Но взрослые помогали им пережить этот период, смягчая стресс и предоставляя доступ к питательным веществам. Неандертальцы же этого не делали.

Дети анатомически современных людей дольше оставались привязаны к родителям, тогда как к неандертальцам рано начинали относиться как к взрослым. Для них период, наступающий вскоре после завершения отлучения от груди, оказывался «наиболее напряженной фазой детства», сообщает Scientific Reports.

Ранее сообщалось, что в костях неандертальцев нашли древнейшие человеческие вирусы. Возраст останков оценили в 50 тысяч лет.