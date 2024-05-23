В Индийском океане зафиксировали массовую гибель морских ежей

Израильские экологи обнаружили, что морские ежи начали массово гибнуть не только у берегов Израиля, но и в других регионах Красного моря и в мелководных регионах в западной части Индийского океана. Популяции этих беспозвоночных существ оказались почти полностью уничтожены в результате заражения одноклеточными инфузориями, сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета.

"Перед нашими глазами разворачивается экологический кризис, который может привести к беспрецедентной дестабилизации коралловых рифов в большом числе регионов гидросферы. Морские ежи начали массово гибнуть не только у берегов Эйлата, как мы обнаружили в 2023 году, но и в Красном море и далеко за его пределами, в том числе у берегов Омана и даже Реюньона", - пояснил доцент Тель-Авивского университета Омри Бронштейн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие в ходе наблюдений за состояниями популяций морских ежей вида Diadema setosum, широко распространенных в водах тропических морей и океанов Земли. Год назад экологи выявили несколько случаев массовой гибели этих обитателей дна Мирового океана, которые произошли у израильского берега Средиземного моря, а также в окрестностях Эйлата, на побережье Красного моря.

Последующие наблюдения указали, что недавно Diadema setosum, а также многие другие виды морских ежей, начали массово гибнуть не только у побережья Израиля, но и по всей акватории Красного моря, в том числе у берегов Египта и Иордании. В дополнение к этому, экологи зафиксировали случаи массовой гибели морских ежей в Индийском океане, у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также у острова Реюньон, удаленного на тысячи километров от Ближнего Востока.

Во всех этих регионах экологи обнаружили следы заражения морских ежей одноклеточными инфузориями из подкласса Scuticociliatia. Схожие простейшие уже вызывали в прошлом эпизоды массовой гибели морских ежей в Карибском море, однако экологи впервые зафиксировали вызванную ими эпидемию в Индийском океане и в Средиземном море. По текущим оценкам исследователей, проникновение этих инфузорий в ближневосточные популяции морских ежей привело к гибели примерно 88-90% особей.

Как отмечает Бронштейн, это событие вызывает особенную тревогу среди экологов, так как морские ежи играют важную роль в выживании кораллов Красного моря - они очищают их колонии от водорослей, которые конкурируют за доступ к свету Солнца с коралловыми полипами. Соответственно, их исчезновение может привести к ускоренной деградации ближневосточных коралловых рифов, чье существование и так находится под угрозой, подытожили ученые.