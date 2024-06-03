Как найти папку загрузок на Android
Найти папку загрузок на любом Android-смартфоне совершенно не сложно, и для этого не нужно ставить никакие сторонние приложения. Портал makeuseof.com рассказал, как найти загрузки тремя способами.
Как открыть папку загрузок через панель уведомлений
- Загрузите файл (подождите, пока он не загрузится целиком).
- Откройте панель уведомлений смартфона свайпом вниз.
- В шторке нажмите на уведомление о загрузке файла.
- В зависимости от того, какое приложение загрузило файл, смартфон либо попытается открыть папку, либо сам файл.
Как открыть папку загрузок через файловый менеджер
- Откройте список приложений смартфона.
- Найдите в нем стандартный файловый менеджер. Он может называться по-разному в зависимости от бренда устройства и версии Android. Ищите «Мои файлы», «Файлы» или «Менеджер файлов».
- Запустите файловый менеджер.
- Найдите папку под названием «Загрузка», «Загрузки» или Downloads.
Как открыть папку загрузок через ПК
- Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- Свайпом вниз откройте панель уведомлений.
- Нажмите на уведомление о зарядке через USB, чтобы открыть настройки.
- Выберите режим подключения «Передача файлов».
- Откройте хранилище смартфона на ПК и найдите папку Downloads.