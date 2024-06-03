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Как найти папку загрузок на Android

Найти папку загрузок на любом Android-смартфоне совершенно не сложно, и для этого не нужно ставить никакие сторонние приложения. Портал makeuseof.com рассказал, как найти загрузки тремя способами.

Как найти папку загрузок на Android
© Unsplash

Как открыть папку загрузок через панель уведомлений

  • Загрузите файл (подождите, пока он не загрузится целиком).
  • Откройте панель уведомлений смартфона свайпом вниз.
  • В шторке нажмите на уведомление о загрузке файла.
  • В зависимости от того, какое приложение загрузило файл, смартфон либо попытается открыть папку, либо сам файл.

Как открыть папку загрузок через файловый менеджер

  • Откройте список приложений смартфона.
  • Найдите в нем стандартный файловый менеджер. Он может называться по-разному в зависимости от бренда устройства и версии Android. Ищите «Мои файлы», «Файлы» или «Менеджер файлов».
  • Запустите файловый менеджер.
  • Найдите папку под названием «Загрузка», «Загрузки» или Downloads.

Как открыть папку загрузок через ПК

  • Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
  • Свайпом вниз откройте панель уведомлений.
  • Нажмите на уведомление о зарядке через USB, чтобы открыть настройки.
  • Выберите режим подключения «Передача файлов».
  • Откройте хранилище смартфона на ПК и найдите папку Downloads.
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