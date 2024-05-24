Представлен флагманский Poco F6 Pro на Snapdragon 8 Gen 2

На презентации в Дубае бренд POCO анонсировал несколько новинок, включая смартфон Poco F6 Pro.

© MobiDevices

Новинка работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Особенности

Poco F6 Pro оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 4000 нит. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 в тандеме с оперативной памятью LPDD5X объёмом 12/16 ГБ и встроенной памятью UFS 4.0 объёмом 256/512 ГБ и 1 ТБ.

© MobiDevices

На задней панели расположена основная камера с тремя датчиками:

50 Мп главный датчик Omnivision Light Fusion 800 (f/1,6, размер пикселя один микрон) с OIS;

8 Мп сверхширокоугольный объектив;

2 Мп макро-объектив.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Поддерживается запись видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. На полную зарядку гаджета потребуется всего за 19 минут. Также стоит отметить наличие подэкранного дактилоскопического сканера, чипа NFC, ИК-порта и влагозащиты по стандарту IP54. Размеры: 160,9×75×8,2 мм, вес – 209 грамм.

Сроки выхода и цена

Продажи Poco F6 Pro стартуют с сегодняшнего дня.

Цена:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $500;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $550;

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $630.

Изначально действует скидка в размере $50.