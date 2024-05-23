Обновлены данные о первом мегаполисе в истории человечества

Археологи Ян Куйт из Университета Нотр-Дам и Аркадиуш Марчиняк из Университета Адама Мицкевича опубликовали исследование, которое ставит под сомнение популярную теорию о городе Чатал-Хююк, расположенном на юге Турции. Они считают, что он не был таким густонаселенным, как предполагалось ранее.

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Краткий отчет об исследовании опубликовал журнал Archaeology. Чатал-Хююк - это неолитический город на юге Турции, который считается не просто одним из древнейших городов планеты, но и практически первым мегаполисом.

Ранее в ходе раскопок было обнаружено множество домов и других построек, сложенных из сырцового кирпича. Дома состояли из ряда комнат и буквально теснились, многие из них были воздвигнуты на крышах других домов.

Предыдущие оценки исследователей показали, что в период от 9100 до 7950 лет назад в городе проживало от 2800 до 10 000 человек. Учитывая, что население Земли тогда было крайне скромным по количеству, если сравнивать с нашим временем, Чатал-Хююк действительно можно назвать мегаполисом.

Однако Ян Куйт и Аркадиуш Марчиняк поставили эту теорию под сомнение. В своей работе они сообщают, что ими были проанализированы предыдущие радиоуглеродные датировки. Кроме того, они изучили модели заселения в современных деревнях этого же региона.

Вывод оказался ошеломляющим: по оценкам исследователей, в неолитическом городе проживало всего от 600 до 800 человек, то есть это был не мегаполис, а всего лишь развитая деревня.

В пользу своей теории исследователи говорят, что комплекс домов, найденных при раскопках, не стоит идентифицировать одним и тем же периодом. По их мнению, дома строились на протяжении многих веков. Значит, они не были заселены одновременно.

Ученые указывают и на тот факт, что жилые дома занимали лишь 40 процентов территории города, а степень их заселенности они и вовсе оценили всего в 70 процентов. Исследователи предполагают, что в каждом доме, которое использовалось только одним поколением (период от 20 до 45 лет), проживало в среднем по пять человек.