Неизвестный ископаемый динозавр обнаружен в Патагонии

Палеонтологи из Аргентинского музея естественных наук обнаружили на территории Патагонии в Аргентине окаменелые останки ранее неизвестного науке хищного динозавра, обитавшего в меловой период.

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Полностью исследование опубликовано в журнале Cladistics, а кратко о нем рассказывает Sci News. Новый род и новый вид хищных динозавров был идентифицирован и описан по окаменелым останкам скелета, найденным в Патагонии.

Установлено, что хищник обитал на территории современной Аргентины около 69 миллионов лет назад. Ученые отнесли его к группе Furileusauria, динозавров-абелизаврид, обитавших по всей территории Южной Америки.

Новый вид получил название Koleken inakayali. Его окаменелости были найдены в формации Ла Колония в районе Серро-Байо-Норте, к северу от центра провинции Чубут.

"Голотип состоит из частичного скелета, включающего краниальные, осевые и аппендикулярные элементы, с уникальным набором признаков, отличающих его от всех известных теропод, - пишут палеонтологи. - В частности, Koleken inakayali демонстрирует несколько анатомических особенностей, особенно в костях черепа, которые отличают его от Carnotaurus sastrei, единственного другого абелизаврида, известного из формации Ла Колония".

Открытие говорит о том, что динозавры этой группы были гораздо более разнообразными, чем считалось ранее. Их эволюция была удивительной. Как говорят ученые, в отдельные периоды времени эти хищники развивались со стремительной скоростью, но случались и длительные периоды, когда их эволюция словно застывала на месте. Возможно, это было связано с периодическими изменениями климата.