Ученые выяснили, зачем обезьянам-носачам большой нос

Австралийские исследователи изучили 3D-снимки черепов носачей (Nasalis larvatus). Оказалось, что необычно большой нос самцов помогает им издавать более громкие и глубокие звуки. Это помогает отпугивать других особей и привлекать самок, а также обмениваться сообщениями в густых мангровых зарослях. С возрастом костистое отверстие носовой полости становится больше и позволяет самцам утверждать свое доминирование в стае. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Обезьяны-носачи (Nasalis larvatus) живут на острове Калимантан (Борнео) в юго-восточной Азии и обладают необычно большим носом, красновато-коричневым цветом кожи и длинным хвостом. Ранее ученые предполагали, что большой нос служит аудиовизуальным сигналом полового отбора — он помогает самцам показать свой социальный статус перед самками и издавать громкие гнусавые крики в тропических лесах с плохой видимостью. Однако до сих пор было неизвестно, как нос самцов, включая его внутреннюю структуру, участвует в визуальной или акустической передаче сигналов.

Австралийские ученые решили это выяснить и проанализировали 3D-снимки черепов носачей. Они определили размеры и форму внутренней структуры костной полости носа приматов. Оказалось, что форма костной структуры эволюционировала таким образом, чтобы обезьяны могли издавать более громкие и глубокие звуки — например, гнусавый рев. Эта особенность есть только у самцов, и она помогает особям утверждать свое доминирование, привлекать самок и отпугивать других самцов.

Окружающая среда помогла исследователям объяснить эволюцию носов. Чаще всего носачи живут в прибрежных мангровых зарослях и плохо видят друг друга сквозь растения. Громкие крики с использованием полости носа помогает особям найти друг друга. Вероятно, со временем мясистая ткань носа стала больше и улучшила способность самцов издавать носовые звуки и рев. Также исследователи заметили, что костистое отверстие носовой полости самцов, к которому прикрепляются мясистые мягкие ткани, увеличиваются с возрастом. Действительно, у более взрослых обезьян носы крупнее.