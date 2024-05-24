В Египте обнаружен оригинальный саркофаг фараона Рамзеса II

Археологи из Университета Сорбонны идентифицировали оригинальный саркофаг Рамзеса II, также известного как Рамзес Великий. Его правление считается одним из самых знаменательных в истории Египта.

Ученые установили, что Рамзес II вступил на престол в 1279 году до н.э. и правил до своей смерти в возрасте около 90 лет, в 1212 или 1213 году до н.э. Его похоронили в Долине царей, но во времена XXI династии (около 1069-943 годов до н.э.) гробница была разграблена. В исторических текстах указано, что жрецы перенесли мумию фараона в другое место.

Последним пристанищем фараона оказалась гробница TT320 в Фиванском некрополе напротив Луксора. Это своего рода тайник, где хранились мумифицированные останки более 50 правителей, их жен и других членов семей. Тело Рамзеса II, найденное в 1881 году, покоилось в простом деревянном гробу, а местонахождение оригинального саркофага оставалось неизвестным.

В 2009 году на полу коптского монастыря в Абидосе был найден большой фрагмент гранитного саркофага. Авторы нового исследования пришли к выводу, что изначально он принадлежал Рамзесу II.

Саркофаг использовали дважды. Так, около 1000 года до нашей эры в нем похоронили верховного жреца XXI династии Менхеперре. Но предыдущего владельца долгое время не могли установить.

Высокое качество изделия указывало, что его сделали для очень знатной особы. Ученые проанализировали надписи и обнаружили картуш (символ власти) Рамзеса II.

Удалось установить, что фараона похоронили в золотом гробу, ныне утраченном. Его поместили в два саркофага – внутренний из алебастра и внешний из гранита, сообщает Heritage Daily. После того как гробница была разграблена, верховный жрец XXI династии забрал гранитный саркофаг для собственного использования и перевез его в Абидос.

Ранее в Египте нашли недостающий фрагмент статуи Рамзеса II. Раскопки провели на территории древнего города Гермополь в провинции Эль-Минья.