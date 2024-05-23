Xiaomi выпустила новый субфлагманский смартфон Poco F6
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco F6, который получил мощный чип Snapdragon 8s Gen 3. Об этом сообщает портал GSMArena.
Poco F6 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Заявлено 100% покрытие светового пространства DCI-P3, поддержка Dolby Vision, пиковая яркость в 2400 нит и наличие ШИМ-затемнения с частотой 1920 Гц.
За производительность новинки отвечают новый чип Snapdragon 8s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенный накопитель на 256 или 512 ГБ UFS 4.0. Основная камера на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, а селфи-камера представлена датчиком с разрешением 20 Мп.
Среди прочих особенностей Poco F6 отмечается наличие защиты от брызг воды и пыли по стандарту IP64, закаленного стекла Gorilla Glass Victus, стереодинамиков, NFC и ИК-порта для управления бытовой техникой.
Poco F6 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.
В Индии новинка поступит в продажу по цене от 30 тыс. рупий (около 32,5 тыс. руб.). Когда Poco F6 появится в России и в какую стоимость, не сообщается.