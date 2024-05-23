Xiaomi выпустила новый субфлагманский смартфон Poco F6

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco F6, который получил мощный чип Snapdragon 8s Gen 3. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Poco F6 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Заявлено 100% покрытие светового пространства DCI-P3, поддержка Dolby Vision, пиковая яркость в 2400 нит и наличие ШИМ-затемнения с частотой 1920 Гц.

За производительность новинки отвечают новый чип Snapdragon 8s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенный накопитель на 256 или 512 ГБ UFS 4.0. Основная камера на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, а селфи-камера представлена датчиком с разрешением 20 Мп.

Среди прочих особенностей Poco F6 отмечается наличие защиты от брызг воды и пыли по стандарту IP64, закаленного стекла Gorilla Glass Victus, стереодинамиков, NFC и ИК-порта для управления бытовой техникой.

Poco F6 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

В Индии новинка поступит в продажу по цене от 30 тыс. рупий (около 32,5 тыс. руб.). Когда Poco F6 появится в России и в какую стоимость, не сообщается.