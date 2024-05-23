Xiaomi выпустила новые телевизоры с Google TV

Компания Xiaomi провела в Индии презентацию линейки смарт-телевизоров Xiaomi Smart TV A Series 2024 Edition, в которую вошли сразу три модели. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Модельный ряд Xiaomi Smart TV A Series 2024 Edition представлен тремя телевизорами с диагональю 32, 40 и 43 дюйма, которые имеют схожие и отличающиеся характеристики. Так, модели с 40- и 43-дюймовыми экранами обладают матрицей с разрешением Full HD, четырехъядерным процессором Cortex A55 и 1,5 ГБ оперативной памяти. Младшая модель предлагает HD-разрешение, менее производительный процессор на основе ядер Cortex A35 и всего 1 ГБ ОЗУ. Во всех случаях встроенная память составляет 8 ГБ.

Отмечается, что все Xiaomi Smart TV A Series 2024 Edition имеют экран с частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов. Среди прочего имеется поддержка фирменного алгоритма обработки изображений Vivid Picture Engine. Работают новые телевизоры Xiaomi под управлением операционной системы Google TV с фирменным интерфейсом Patchwall+.

Среди прочих особенностей отмечают наличие динамиков мощностью 20 Вт с поддержкой технологий Dolby Audio и DTS:X, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, двух HDMI, USB 2.0 и порта Ethernet.

В Индии 32-дюймовый телевизор оценили в 12,5 тыс. рупий (около 13,5 тыс. руб.), тогда как за модель на 40 дюймов обойдется в 23 тыс. рупий (около 24,9 тыс. руб.), а версия на 43 дюйма — в 25 тыс. рупий (около 27 тыс. руб.).