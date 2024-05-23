Археологи раскопали поселение древних людей возрастом 12,5 тысячи лет

Археологи обнаружили следы поселения, которое может оказаться как минимум одним из древнейших в мире. По оценкам ученых, его возраст составляет около 12,4–12,5 тысячи лет. Об этом сообщил портал Sci News.

Ученые предполагают, что найденное поселение могло быть сезонным лагерем охотников-собирателей. Оно было расположено на берегу озера Тагуа-Тагуа, что в центральной части Чили. Возможно, древние люди периодически приходили сюда, чтобы охотиться на родственников слонов, известных как гомфотеры.

Этот водоем известен большим количеством археологических памятников. На его берегах и раньше находили остатки поселений, которые считаются одними из самых ранних на американском континенте.

При проведении раскопок были найдены останки гомфотера, на которых зафиксированы следы от оружия. Это и привело ученых к выводу, что люди приходили в эти места на охоту, говорится в статье.

13 апреля археологи обнаружили останки первых людей Земли в Кении на озере Туркан. Возраст находок, по предположениям ученых, составляет 1,86 миллиона лет. Специалисты предположили, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus. Анатомия такого типа человека напоминает современного.