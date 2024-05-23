В отдаленной области Млечного Пути нашли десятки планет-«изгоев»

Астрономы с помощью космического телескопа Euclid обследовали отдаленную область Млечного Пути. Они заметили десятки планет-«изгоев», не связанных гравитацией ни с одной звездой.

© NASA / Esa/Euclid/Euclid Consortium

Блуждающие планеты обнаружили глубоко внутри туманности Ориона – гигантского облака газа и пыли на расстоянии 1500 световых лет от нас. Их возраст составляет около 3 миллионов лет – очень мало по космическим меркам. При этом планеты оказались в 4 раза крупнее Юпитера.

Обсерваторию стоимостью 1 млрд евро (851 млн фунтов стерлингов) Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило летом 2023 года. Цель шестилетней миссии – создание масштабной 3D-карты космоса. С ее помощью ученые надеются больше узнать о таинственной темной материи, составляющей большую часть Вселенной.

Первые научные результаты удалось получить уже через 24 часа наблюдений. За это время телескоп выявил 11 миллионов объектов в видимом свете и 5 миллионов в инфракрасном. Помимо планет-«изгоев», ученые описали новые звездные скопления, карликовые галактики и очень далекие яркие галактики, возникшие в первый миллиард лет существования Вселенной.

Планеты-«изгои» обнаруживались и раньше, но не в таком количестве. Изучая их, астрономы надеются получить более четкое представление о процессах, которые могут вытеснить их из «родных» звездных систем, сообщает The Guardian.