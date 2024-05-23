В новом образце с Марса обнаружены признаки жизни
Образец марсианской породы, добытый на поверхности Красной планеты марсоходом Perseverance, может содержать самое убедительное на сегодняшний день свидетельство возможного существования в древности жизни.
Как сообщает Space.com со ссылкой на американское космическое агентство NASA, образец породы, отобранный марсоходом Perseverance в кратере Езеро на Марсе, крайне заинтриговал ученых.
По словам Кеннета Фарли из Калифорнийского технологического института, участника миссии Perseverance, в образце обнаружен гидратированный кремнезем. Этот минерал встречается на Земле, и сравнение марсианского камня с земным указало на то, что найденный на Красной планете минерал "обладает наибольшим потенциалом сохранения признаков древней жизни".
"Интригующий образец и два других подобных образца, отобранных одновременно, сейчас находятся на борту Perseverance, - напоминает Фарли. - Они содержат большое количество карбонатов и кремнезема, что ясно указывает на доминирующую роль жидкой воды в их формировании".
Таким образом, минералы лишний раз доказывают тот факт, что вода в жидком виде на древнем Марсе все-таки имелась. А жидкая вода считается основным условием для зарождения и развития жизни в том виде, в каком знаем ее мы. Поэтому образец так заинтересовал исследователей.
"Однако остается неясным, была ли эта вода поверхностными водами озера или реки или грунтовыми водами, - добавил Фарли. - Но любой из найденных образцов может указывать на древнюю, возрастом более 3,4 миллиарда лет, обитаемую марсианскую среду. Эти образцы могут сохранять биосигнатуры. Таким образом, исключительно важно доставить их на Землю для дальнейшего изучения".