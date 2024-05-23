В новом образце с Марса обнаружены признаки жизни

Образец марсианской породы, добытый на поверхности Красной планеты марсоходом Perseverance, может содержать самое убедительное на сегодняшний день свидетельство возможного существования в древности жизни.

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/Ken Farley

Как сообщает Space.com со ссылкой на американское космическое агентство NASA, образец породы, отобранный марсоходом Perseverance в кратере Езеро на Марсе, крайне заинтриговал ученых.

По словам Кеннета Фарли из Калифорнийского технологического института, участника миссии Perseverance, в образце обнаружен гидратированный кремнезем. Этот минерал встречается на Земле, и сравнение марсианского камня с земным указало на то, что найденный на Красной планете минерал "обладает наибольшим потенциалом сохранения признаков древней жизни".

"Интригующий образец и два других подобных образца, отобранных одновременно, сейчас находятся на борту Perseverance, - напоминает Фарли. - Они содержат большое количество карбонатов и кремнезема, что ясно указывает на доминирующую роль жидкой воды в их формировании".

Таким образом, минералы лишний раз доказывают тот факт, что вода в жидком виде на древнем Марсе все-таки имелась. А жидкая вода считается основным условием для зарождения и развития жизни в том виде, в каком знаем ее мы. Поэтому образец так заинтересовал исследователей.