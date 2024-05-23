Google планирует наладить производство смартфонов Pixel в Тамилнаде

Google планирует инвестировать миллиарды долларов в налаживание производства смартфонов серии Pixel в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Google, которая входит в конгломерат Alphabet, объявила о планах запустить производство смартфонов в Индии осенью 2023 года, но тогда не приводила деталей, в том числе о месте размещения завода. Отмечалось лишь, что старт производства планируется уже в 2024 году.

По данным Bloomberg, представители правительства штата недавно посетили США, где провели встречу с руководством американской компании. В итоге технологический гигант сделал выбор в пользу Тамилнада, где также производит свои смартфоны Apple. Google будет собирать там свою продукцию в партнерстве с Foxconn, которая также сотрудничает с калифорнийским конкурентом компании. Помимо этого, Google планирует через свое дочернее предприятие запустить производство беспилотников в Тамилнаде.

В самой компании пока не дают комментариев по этому вопросу. Точные сроки запуска производства, его объемы и планируемые инвестиции пока неизвестны. Как подчеркивает агентство, компания пошла на этот шаг на фоне того, что Apple постепенно наращивает производство в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая.