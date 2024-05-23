В «Роскосмосе» призвали землян научиться жить на других планетах

Жители Земли должны научиться жить «хоть в каком-то удалении» от нее. Приспособиться к жизни на других планетах землян призвал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко во время выступления на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве, пишет агентство «Прайм».

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По его словам, человечество научилось жить в космосе, и следующим местом для освоения должен стать спутник Земли.

«Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома», — убежден исполнительный директор «Роскосмоса».

При этом Блошенко подчеркнул, что ни одно государство не сможет реализовать подобную инициативу в одиночку, в связи с чем необходимо создать Международную научную лунную станцию.

Ранее в этот же день генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что некоторые западные страны стремятся превратить космос в арену боевых действий.