В Telegram появится официальная виртуальная валюта

В следующем месяце в Telegram появится новая внутренняя валюта под названием Stars, которую можно будет использовать для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Об этом сообщает Rozetked.

Отмечается, что разработчики получили уведомление о введении новой валюты. В письме говорится, что Apple Store предупредил Telegram о нарушениях правил проверки приложений из-за того, что Telegram принимает платежи без использования механизма внутренних покупок Apple.

Купить внутреннюю валюту Stars можно будет через встроенные платежные сервисы в App Store и Google Play. Вероятно, с комиссией сервисов в размере 30%. Разработчики смогут выводить эту валюту в TON. На данный момент пользователи ботов и приложений могут оплачивать услуги напрямую, используя банковские карты. Из-за этого Apple и Google недополучают комиссию за каждую транзакцию.

Например, при покупке подписки на Telegram Premium через фирменного бота @PremiumBot пользователи получают более выгодную цену, чем через встроенные инструменты Apple Store и Google Play. Потому что она не включает комиссию платежных сервисов американских компаний.