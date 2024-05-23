В России представили бюджетные смартфоны серии Realme 12

В России начали продавать смартфоны Realme 12 5G и 12+ 5G. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

© Realme

Базовый Realme 12 5G получил 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Основная камера с разрешением 108 Мп на базе сенсора Samsung S5KHM6 получила возможность трехкратного внутрисенсорного зума, а спереди установлена селфи-камера на 8 Мп.

За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6100+, накопитель емкостью 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор Realme 12 5G емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а среди прочих особенностей отмечают наличие стереодинамиков и режима повышенной громкости.

Модель Realme 12+ 5G предлагает AMOLED-экран на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 2000 нит. Ключевой особенностью смартфона стала поддержка технологии определения воды на экране, благодаря которой устройство игнорирует фантомные нажатия от капель воды и повышает точность прикосновений мокрыми пальцами. Эта функция впервые используется в гаджетах бренда.

Realme 12+ 5G мощнее базовой версии благодаря чипу MediaTek Dimensity 7050, встроенной памяти до 512 ГБ и ОЗУ до 12 ГБ. Основная камера Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп дополнена ультраширокоугольным объективом на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и фронтальной камерой с разрешением 16 Мп. Новинка получила систему быстрой съемки Snap Portrait System, которая позволяет делать до 208 фото в минуту в режиме непрерывной съемки.

Аккумулятор этой модели на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Среди прочих особенностей отмечают наличие стереодинамиков с сертификацией Hi-Res Audio. Кроме того, оба смартфона серии Realme 12 имеют защиту от брызг и пыли по стандарту IP54.

Новинки уже поступили в продажу по цене от 23 тыс. руб.