Обновленные Mac mini и MacBook Pro выйдут в конце года

В конце 2024 года Apple выпустит обновлённые компьютеры Mac и MacBook. Как сообщается, новинки не получат никаких важных изменений, кроме чипов M4.

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Внешний вид Mac mini останется неизменным. В 2023 году Mac mini стал немного толще и легче. Этот же дизайн, вероятно, сохранится и в модели нынешнего года. Это подтверждает и аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, Mac mini выйдет вместе с 14-дюймовыми и 16-дюймовыми моделями MacBook Pro в конце текущего года.

Чип М4

Mac mini будет работать на базе чипов Apple M4 и M4 Pro. А вот следующее поколение MacBook Pro будет работать на чипах M4, M4 Pro и M4 Max.

Впервые M4 дебютировал в iPad Pro. Данный чип построен по 3-нм технологии второго поколения. Как утверждает производитель, по сравнению с M2, производительность нового процессора выросла на 50%, а производительность рендеринга увеличилась до 4 раз. M4 включает в себя 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU. Также имеется вариант M4 с 9-ядерным CPU, но он вряд ли будет использоваться в Mac mini.

Существует также более продвинутый 16-ядерный Neural Engine, а графический процессор поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей.

О чипе M4 Pro пока ничего неизвестно. Предположительно, данный чип выйдет ближе к концу текущего года.