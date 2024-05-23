В Антарктиде образовался новый айсберг

Ученые с помощью спутниковых снимков проследили за «рождением» нового айсберга в Антарктиде. Его площадь достигает 380 кв км, толщина – 150 метров.

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Айсберг, которому присвоили название A83, откололся от шельфового ледника Бранта. Это произошло 20 мая, всего через несколько недель после того, как в массиве ледника появилась новая трещина.

31 октября 2016 года на поверхности ледника Бранта обнаружили горизонтальную трещину длиной почти 50 км. 26 апреля 2024 года возникла вертикальная трещина длиной 14 км.

В настоящее время движение айсберга зависит от океанских течений. Наблюдения показали, что за несколько дней ледяная глыба проплыла примерно милю (1,6 км) к западу и слегка повернулась.

Шельфовые ледники расположены на побережьях и служат барьером для материкового льда, не позволяя ему сползти в океан. Их разрушение способно привести к резкому росту уровня Мирового океана.

В последние десятилетия ледники стали быстрее таять из-за климатических изменений. Однако, как заявили ученые, появление A83 связано не с глобальным потеплением, а с естественными процессами, сообщает The Daily Mail.