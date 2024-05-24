Шелковая акула установила мировой рекорд по дальности миграции

Шелковая акула побила мировой рекорд, проплыв 17 тысяч миль (27,6 тысяч км) по Тихому океану. Это путешествие продлилось 546 дней.

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Акулу по кличке Джини впервые заметили возле острова Вулф к северу от морского заповедника Галапагосских островов в июле 2021 года. На ней закрепили датчик, позволяющий отслеживать ее передвижения. Ученые отметили, что изучение путей миграции шелковой и других находящихся под угрозой исчезновения акул позволит разработать более эффективные стратегии по их спасению.

Наблюдения показали, что за полтора года Джини преодолела расстояние, в четыре раза превосходящее протяженность США от побережья до побережья. Это путешествие почти в шесть раз превышает предыдущий акулий рекорд.

«Акулы обитают в мировом океане сотни миллионов лет, и границы, которые мы, люди, установили на бумаге, для них ничего не значат», – отметили ученые.

В ходе миграций акулы пересекают международные воды, где ведется активный рыбный промысел. Это подвергает их большому риску.

Шелковые акулы в настоящее время занесены в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы) как уязвимый вид. Исследователи выразили надежду, что путешествие Джини подчеркнет необходимость международного сотрудничества для защиты акул, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые заявили, что белые акулы-людоеды начали мигрировать на север. Это связано с климатическими изменениями.