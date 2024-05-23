Ученые раскрыли тайну 3500-летних микенских доспехов

Ученые провели эксперимент и выяснили, что микенские доспехи, которые были обнаружены в греческой деревне Дендра греческими и шведскими археологами в 1960-х годах, могли служить не только в церемониальных целях, но использовались в бою.

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Об этом заявил профессор Андреас Флорис из Университета Фессалии, который руководил экспериментом, сообщает PLOS ONE.

В частности, добровольцев одели в доспехи, которые были полной копией микенских доспехов и имели те же размеры и вес, что и оригинал бронзового века.

После добровольцы симулировали 11-часовой бой, соблюдая боевой протокол позднего бронзового века. В то же время ученые контролировали потребление добровольцами калорий на основе «гомеровой диеты», расход калорий вместе со стрессами, оказываемыми на тела добровольцев при температурах, типичных для греческого лета 30-36°С. градусов Цельсия.

По завершении эксперимента выяснилось, что броня не сковывала движений воинов-добрововльцев, а также не оказывала на организм чрезмерной физиологической нагрузки.

На основе этих результатов ученые пришли к выводу, что доспехи могли носить в течение длительного времени подготовленные люди в бою.