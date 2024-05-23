Небесный объект, который заметили над южными регионами России, предположительно, был спутником Starlink-2653 Илона Маска. Об этом говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза. Газета.Ru

«Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов)», — говорится в сообщении специалистов. Lenta.ru

Позже они вычислили траекторию полета спутника и оказались правы. Яркий красный свет в небе остался из-за высокой солнечной активности. ФедералПресс