Россия запустит систему безопасности космической деятельности «Млечный путь»

Россия намерена запустить в 2024 году проект системы обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве "Млечный путь", сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на встрече в Москве глав космических агентств стран - участниц БРИКС.

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"Система "Млечный путь" изначально строится как открытая, Роскосмос готов предложить партнерам по БРИКС подключение к ней через открытую информационную платформу. Ее запуск мы планируем до конца этого года", - сказал он.

Блошенко пояснил, что открытая информационная платформа - это комплекс для международного мониторинга обстановки в космосе.

"Наши партнеры смогут как получать услуги, так и предлагать свои продукты", - добавил он.

Роскосмос считает, что этим проектом будет укреплен статус БРИКС как участника безопасной деятельности в космосе.

"В перспективе такая платформа могла бы стать связующим звеном для информационного обмена наших стран. Мы разослали проект протокола для стран БРИКС, предлагаем создать совместную рабочую группу и создать план действий - рабочую карту", - добавил Блошенко.

Обновленная автоматизированная система предупреждения будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет состоять из группировки специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.