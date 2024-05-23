Солнечные вспышки помогли обнаружить доисторическое поселение

Исследователи из Бернского университета впервые обнаружили доисторическое поселение первых земледельцев на севере Греции, датировав его по всплескам изотопов углерода в древесине, связанным с солнечными вспышками. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Для определения возраста было использовано сочетание методов дендрохронологии, заключающейся в анализе годичных колец на деревянных элементах строений, и радиоуглеродного датирования. При этом надежным хронологическим ориентиром послужил внезапный всплеск космогенного радиоуглерода в 5259 году до нашей эры (до н.э.), называемое событием Мияке в честь японского физика, который обнаружил, что мощные солнечные вспышки повышают содержание изотопа 14С в атмосфере.

Радиоуглеродный метод измеряет содержание изотопа 14C, который дерево поглощает в течение всей своей жизни и откладывает в различных кольцах. Затем изотоп распадается с периодом полураспада 5730 лет, что помогает определить примерное время жизни дерева. Однако датировка с точностью до года возможна только в том случае, если доступна непрерывная хронология годичных колец. Это возможно только для трех регионов: юго-запад США, север Предгорья Альп и Англия/Ирландия.

События Мияке способствуют возникновению пиков содержания углерода-14 в годичных кольцах деревьев. Около 12 событий произошли вплоть до 12 350 года до н.э., при этом только в 2022 году ученые выяснили, что два важных события произошли в 5259 и 7176 годах до н.э. Это позволило обеспечить точное датирование древних деревянных построек археологического памятника Диспилио на озере Орестида.

Исследователи установили годовую хронологию колец роста, охватывающую 303 года и заканчивающуюся в 5140 году до н.э. В ходе анализа 787 кусков древесины было выявлено, что строительство и обустройство поселения велось непрерывно на протяжении почти двух столетий, между 5328 и 5140 годами до н.э.

В результате работы исследователей Балканы стали первым регионом, где ученые воспользовались этой методикой для точного датирования доисторических памятников. Это поможет также датировать другие древние поселения, что позволит реконструировать историю возникновения и расширения сельского хозяйства в Европе.