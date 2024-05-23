Новые iPhone могут получить самовосстанавливающиеся дисплеи

Компания Apple уже давно окружена слухами о возможном выпуске складных устройств.

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Новый патент в очередной раз намекает на уникальную функцию, которая может выделить будущие устройства компании на рынке.

Согласно Android Authority, в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) не так давно был подан документ, который описывает устройство с самовосстанавливающимся складным экраном.

Эта инновация может найти применение в различных устройствах, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны и носимые гаджеты.

В патенте указано, что самовосстанавливающийся материал может покрывать весь экран или только его гибкую часть.

Патент описывает автоматический процесс самовосстановления, при котором материал сам заполняет вмятины и царапины. Восстановление можно ускорить с помощью тепла, света или электрического тока.

Также упоминается возможность восстановления под действием тепла, которое может генерироваться во время зарядки устройства или в заданное время.

Технология самовосстановления уже применялась в потребительской электронике. Например, в 2013 году LG представила смартфоны G Flex с функцией самовосстановления мелких царапин на задней панели.

Однако эта технология имела ограничения и не справлялась с глубокими повреждениями.