В России начали продавать флагманские смартфоны Huawei

В России начали продавать смартфоны Huawei флагманской серии Pura 70 и смарт-часы Huawei Watch FIT 3. Об этом говорится в пресс-релизе МТС, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

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Отмечается, что в рамках предзаказа устройства серии Huawei Pura 70 оказались в пять раз более востребованными, чем модели прошлогодней линейки — Huawei P60. Наибольший интерес к новинкам проявили жители Москвы и Московской области — объем предзаказов в регионе составил 34% от общего числа. Также в числе лидеров по объему предзаказов оказались Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (6%), Республика Татарстан (4%) и Ростовская область (3%).

Базовый смартфон в линейке, Huawei Pura 70 в модификации 12/256 ГБ, предлагается в России за 70 тыс. руб., Pura 70 Pro 12/512 ГБ — за 90 тыс. руб., а флагманский Huawei Pura 70 Ultra в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти продается уже за 130 тыс. руб.

Часы Huawei Watch FIT 3 предлагаются в России за 13 или 15 тыс. руб. в зависимости от цвета и комплектного ремешка.