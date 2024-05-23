Российские аналоги TeamViewer назвали недостаточно безопасными

Специалисты компании PRO32 провели исследование рынка программного обеспечения для удаленного доступа, необходимого для компаний с удаленным и гибридным режимом работы, а также территориально распределенным организациям. Исследование показало, что большинство российских аналогов TeamViewer не отвечают требованиям безопасности.

Уход разработчика TeamViewer из России мотивировал бизнес обратиться к альтернативным ПО, что привело к росту количества программ с похожим функционалом. В настоящее время в реестре отечественного ПО находятся около 10 решений для организации удаленного доступа. Кроме того, с помощью VPN доступны такие иностранные программы, как AnyDesk и Remote Desktop Protocol.

В рамках исследования были проанализированы наиболее популярные решения, доступные для использования в качестве самостоятельного ПО. Эксперты рассмотрели более 50 параметров по таким направлениям, как поддержка ОС, кастомизация, администрирование и безопасность. Наиболее уязвимыми параметрами аналогов TeamViewer стали безопасность и универсальность для работы с различными операционными системами.

Более половины (55%) решений не предусматривают доступ на основе ролей, что создает риски несанкционированного доступа к уязвимым данным. Еще один важный параметр, позволяющий усилить безопасность, – это отслеживание резкого изменения геолокации. На сегодняшний день, этот функционал предусмотрен только в 22% решений.

Треть анализируемых продуктов (33%) избирательны к операционной системе пользователя и «дружат» только с Windows и Linux.