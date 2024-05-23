Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 во второй половине мая нетипичен для респираторных капельных инфекций. Данную особенность нового штамма коронавируса FliRT РУДН Сергей Вознесенский.

Как предположил эксперт, подъем заболеваемости может быть обусловлен сильной мутацией, против которой могут оказаться неэффективны существующие вакцины и коллективный иммунитет.

«Мы уже знаем, что этот штамм появился в нескольких странах, что он отличается незначительно, но тем не менее отличается от других подлиний штамма омикрон. Как следствие, можно с высокой степенью достоверности предполагать, что и все свойства будут такие же, как и у других штаммов», — рассказал врач.

Группа штаммов COVID-19 омикрон обладает высокой контагиозностью, но низкой, по сравнению с нулевым штаммом Ухань или дельта, патогенностью, напомнил вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Если проще: заразиться запросто, а погибнуть маловероятно», — объяснил специалист. Он допустил дальнейший всплеск заболеваемости, но заверил, что это не приведет к увеличению числа смертей.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что выявленный новый штамм COVID-19, получивший наименование FLiRT, не представляет серьезной угрозы для здоровья, если у человека есть иммунитет к омикрону.