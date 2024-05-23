Лучший смартфон среднего класса: Samsung A55 против Redmi Note 13 Pro+

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live рассказал об особенностях новых Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ и Samsung Galaxy A55.

Samsung A55 и Redmi Note 13 Pro+ стоят примерно 40 тысяч рублей. Однако купить немного выгоднее будет Xiaomi, так как у него в минимальной комплектации 256 ГБ памяти (у Samsung — 128 ГБ), есть в комплекте чехол, зарядка, плёнка сразу же наклеена на экран.

Из двух смартфонов быстрее запустился Xiaomi. При этом у Samsung есть определённые преимущества. Первое его достоинство — это металлическая рамка (у Xiaomi — пластиковая), хотя на задней панели у обоих устройств стекло. Кроме того, А55 имеет полноценную защиту от воды по стандарту IP67, а вот Note 13 Pro+ - по стандарту IP68. При этом камера у Xiaomi от нагрева запотевает.

Экран на обоих смартфонах — AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Сканеры отпечатков у смартфонов помещены в экраны, разблокировка происходит с одинаковой скоростью. То же самое касается разблокировки по лицу.

Почему-то Xiaomi работает сейчас всё ещё на Android 13, а вот на Samsung стоит сразу же 14-й Android.

Samsung A55 оснащён процессором Exynos 1480, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra. Результаты тестирования процессоров — ниже на изображениях.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Xiaomi имеет основную 200-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, а Samsung - на 50 МП, но только с поддержкой оптической стабилизации. При этом широкоугольная камера у A55 - на 12 МП, тогда как у Note 13 Pro+ - на 8 МП, макро - на 5 МП и на 2 МП соответственно. Фронтальный объектив у Samsung имеет разрешение 32 МП, у Xiaomi - только 16 МП. Кроме того, у А55 можно записывать на селфи-камеру видео в 4К.

По детализации фото Xiaomi действительно обходит Samsung. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Аккумуляторы в обоих случаях на 5000 мА*ч, но Samsung поддерживает зарядку максимум на 25 Вт, Xiaomi - 120 Вт, причём она идёт в комплекте. Заряд дольше держит А55 по сравнению с Note 13 Pro+.

Вывод

Samsung Galaxy A55 выглядит довольно бюджетно и почти ничем не отличается от Galaxy A35 или А54. При этом работает он стабильно, обновления на него будут поступать долго, у него нормальная камера, хорошая видеосъёмка, на него легко найти всякие аксессуары. Xiaomi Note 13 Pro+ имеет очень эффектный внешний вид, однако на нём до сих пор стоит 13-й Android, есть мелкие баги, запотевает камера, хоть и фотографирует она лучше.