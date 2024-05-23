Cooler Master представила «ИИ-термопасту»

Cooler Master выпустила новый продукт — CryoFuze 5. Эта термопаста выпускается в различных цветах и почему-то рекламируется с упоминанием искусственного интеллекта.

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CryoFuze 5 выпускается в шести цветах, что подходит для сборщиков, для которых «эстетика в сборке ПК является приоритетом». Компанию, видимо, не смутило, что она всё равно будет скрыта от глаз.

Настоящей «звездой» является теплопроводность. При показателе 12,6 Вт/мК CryoFuze 5 превосходит большинство обычных паст, приближаясь к показателям жидкого металла. Это означает лучший теплообмен между процессором и кулером.

А вот упоминание ИИ удиволяет. Хотя название предполагает охлаждение на основе искусственного интеллекта, это просто маркетинг. Сама паста не является «умной». Да и характеристики у ее «неумных» конкурентов почти не отличаются от продукта Cooler Master.

К счастью, CryoFuze 5 демонстрирует стабильную работу в широком диапазоне температур — от -50C до 240C.