Хакеры могли видеть местоположение миллиардов iPhone из-за Apple и Starlink

Специалисты Университета Мэриленда выявили уязвимости в системах геолокации компаний Apple и спутников Starlink. Собираемые этими системами данные могут быть использованы злоумышленниками для отслеживания местонахождения устройств на глобальном уровне, сообщает портал SecurityLab со ссылкой на исследование.

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Исследователи выявили, что корпорация Apple собирала информацию о местоположении Wi-Fi сетей, видимых ее гаджетами, что позволяет устройствам определять координаты без непрерывного использования GPS. Похожие технологии применяются и в Google, где также фиксируются идентификаторы точек доступа.

Однако, в отличие от Google, Apple предоставляет данные о геолокации до 400 ближайших точек доступа, обеспечивая более точное определение местоположения. Это дало возможность исследователям отслеживать перемещения устройств по всему миру. Таким образом были получены данные о 488 млн точек доступа из более чем миллиарда запрошенных.

Кроме того, используя эти данные, ученые смогли отслеживать перемещения спутников Starlink, каждый из которых оснащен точкой доступа Wi-Fi, индексируемой устройствами Apple.

Отмечается, что Starlink выпустила патч, который рандомизирует идентификаторы точек доступа, затрудняя их отслеживание, а Apple позволила пользователям исключить свои Wi-Fi сети из базы данных Apple, добавив к названию сети суффикс «_nomap».