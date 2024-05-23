Хакеры могли видеть местоположение миллиардов iPhone из-за Apple и Starlink
Специалисты Университета Мэриленда выявили уязвимости в системах геолокации компаний Apple и спутников Starlink. Собираемые этими системами данные могут быть использованы злоумышленниками для отслеживания местонахождения устройств на глобальном уровне, сообщает портал SecurityLab со ссылкой на исследование.
Исследователи выявили, что корпорация Apple собирала информацию о местоположении Wi-Fi сетей, видимых ее гаджетами, что позволяет устройствам определять координаты без непрерывного использования GPS. Похожие технологии применяются и в Google, где также фиксируются идентификаторы точек доступа.
Однако, в отличие от Google, Apple предоставляет данные о геолокации до 400 ближайших точек доступа, обеспечивая более точное определение местоположения. Это дало возможность исследователям отслеживать перемещения устройств по всему миру. Таким образом были получены данные о 488 млн точек доступа из более чем миллиарда запрошенных.
Кроме того, используя эти данные, ученые смогли отслеживать перемещения спутников Starlink, каждый из которых оснащен точкой доступа Wi-Fi, индексируемой устройствами Apple.
Отмечается, что Starlink выпустила патч, который рандомизирует идентификаторы точек доступа, затрудняя их отслеживание, а Apple позволила пользователям исключить свои Wi-Fi сети из базы данных Apple, добавив к названию сети суффикс «_nomap».