Представлен первый в мире смартфон, способный пережить падение в кипяток

Китайская компания AGM презентовала один из самых прочных смартфонов в мире — модель AGM X6.

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Уникальность новинки в том, что на нее распространяется гарантия, даже если пользователь утопил устройство. AGM X6 практически ничего не боится.

Корпус устройства защищен по стандарту IP69. Это означает, что смартфон можно облить горячей водой под мощной струей или даже закинуть в кипяток. Если после этого девайс сломается, AGM по гарантии бесплатно заменит его на новый.

Смартфон не боится падения с высоты до 60 метров и экстремальных температур от -20 до +80 °C, что позволяет носить его даже в баню. Он сохраняет работоспособность, если облить его сухим льдом или бросить в костер на одну минуту.

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Но есть «но»: смартфон не может похвастаться интересным железом. У него 6.78-дюймовый IPS-экран с разрешением 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Процессор тоже не топовый — UniSoC T750 (6 нм). Оперативки здесь 8 ГБ, постоянной памяти — 256 ГБ.

Стоимость AGM X6 в Китае составляет около 35 200 рублей. Есть версия AGM X6 Zero с прозрачной задней крышкой, оцененная в 40 200 рублей.