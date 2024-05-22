Создатель одного из первых мини-ПК — Гордон Белл — умер в возрасте 89 лет

Гениальность Белла проявилась рано. Несмотря на проблемы со здоровьем в детстве, к 12 годам он уже умел ремонтировать электрооборудование. Этот талант привел его в Массачусетский технологический институт в 1950-х годах, а затем в корпорацию Digital Equipment Corporation (DEC) в 1960 году. Там он стал одним из разработчиков PDP-8, революционного мини-компьютера, который резко контрастировал с массивными и дорогими машинами той эпохи.

Карьера Белла длилась 23 года в DEC, после чего он стал основателем компаний и консультантом таких гигантов, как Microsoft. Белл не ограничивался прошлым, он предвидел будущее.

Его проект «MyLifeBits», предусматривающий фиксацию каждой детали жизни человека в цифровом виде, звучит до жути похоже на современные функции искусственного интеллекта, такие как Recall от Microsoft, отмечают СМИ.