Huawei поставила больше чипсетов, чем Google

Подразделение HiSilicon компании Huawei, стоящее за чипсетами Kirin, демонстрирует признаки восстановления. В первом квартале 2024 года они поставили 8 миллионов SoC для смартфонов, получив доход в размере 6 миллиардов долларов. Это больше, чем бизнес Google по производству чипсетов.

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MediaTek лидирует по объему поставок (114 миллионов устройств), а Apple — по выручке (56 миллиардов долларов), несмотря на снижение поставок на 16% (49 миллионов устройств) по сравнению с прошлым годом. Qualcomm расположилась в середине с 75 миллионами поставленных устройств и доходом в 37 миллиардов долларов. Возрождение Huawei оказывает давление на Apple, особенно в плане доходов.

Остается большой вопрос: сможет ли Huawei вернуть себе утраченную долю рынка? Хотя в этом квартале появился проблеск надежды, им предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать гигантов по производству чипсетов, пишут эксперты.