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Представлен портативний акумулятор Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank

Китайский производитель Ugreen выпустил портативный аккумулятор мощностью 300 Вт и ёмкостью 48 000 мАч, что делает его идеальным компаньоном для тех, кто отправляется в длительные походы или поездки. Также павербанк подойдет в качестве резервного источника питания для дома.

Ugreen выпустил портативный аккумулятор мощностью 300 Вт
© MobiDevices

Особенности

Само портативное зарядное устройство заряжается при мощности 140 Вт. По словам Ugreen, девайс может зарядиться от 0 до 100% примерно за полтора часа. Для зарядки других устройств предусмотрены пять портов, включая два порта USB-A и три порта USB-C, с максимальной выходной мощностью одного порта 140 Вт и общей мощностью 300 Вт.

Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank

Ёмкость павербанка составляет 48 000 мАч. От одного заряда можно зарядить iPhone 15 Pro до 10,8 раз, Samsung Galaxy S23 Ultra – 7,1 раза и 15-дюймовый MacBook Air M2 – примерно 1,1 раз.

В Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank используются аккумуляторы LiFePO4 автомобильного класса с высокой плотностью, сохраняя больше энергии при меньшем весе. После 3000 циклов перезарядки ёмкость аккумулятора упадет лишь до 80%, в то время как у аналогов максимальная ёмкость падает до этого показателя уже после 800 циклов.

© MobiDevices

Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank

Другие функции включают защиту от перенапряжения, перегрузки по току, перезарядки, переразрядки, высоких температур и коротких замыканий.

Сроки выхода и цена

Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank уже доступен на Amazon за $200.

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