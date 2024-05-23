Китайский производитель Ugreen выпустил портативный аккумулятор мощностью 300 Вт и ёмкостью 48 000 мАч, что делает его идеальным компаньоном для тех, кто отправляется в длительные походы или поездки. Также павербанк подойдет в качестве резервного источника питания для дома.

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Особенности

Само портативное зарядное устройство заряжается при мощности 140 Вт. По словам Ugreen, девайс может зарядиться от 0 до 100% примерно за полтора часа. Для зарядки других устройств предусмотрены пять портов, включая два порта USB-A и три порта USB-C, с максимальной выходной мощностью одного порта 140 Вт и общей мощностью 300 Вт.

Ёмкость павербанка составляет 48 000 мАч. От одного заряда можно зарядить iPhone 15 Pro до 10,8 раз, Samsung Galaxy S23 Ultra – 7,1 раза и 15-дюймовый MacBook Air M2 – примерно 1,1 раз.

В Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank используются аккумуляторы LiFePO4 автомобильного класса с высокой плотностью, сохраняя больше энергии при меньшем весе. После 3000 циклов перезарядки ёмкость аккумулятора упадет лишь до 80%, в то время как у аналогов максимальная ёмкость падает до этого показателя уже после 800 циклов.

© MobiDevices

Другие функции включают защиту от перенапряжения, перегрузки по току, перезарядки, переразрядки, высоких температур и коротких замыканий.

Сроки выхода и цена

Ugreen 300W 48000mAh Charger Power Bank уже доступен на Amazon за $200.