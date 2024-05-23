Блогер испытал бюджетный Google Pixel 8a на ремонтопригодность

Автор YouTube-канала PBKreviews провел полную разборку нового смартфона Google Pixel 8a в рамках проверки простоты его ремонта. Демонстрационный ролик был опубликован на канале блогера.

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Для того чтобы добраться до компонентов устройства, необходимо снять пластиковую заднюю крышку Pixel 8a, после чего предстоит открутить еще 17 винтов. Для извлечения батареи предусмотрен специальный язычок, но эксперт также использовал изопропиловый спирт.

Для отсоединения экрана и его последующей замены достаточно простого нагрева — полностью разбирать смартфон для этой операции не нужно.

В результате эксперимента PBKreviews поставил Pixel 8a оценку 7,5 из 10 за ремонтопригодность. Эксперт отметил удобное расположение внутренних компонентов, что облегчает потенциальный ремонт. Также он высоко оценил простоту поиска и замены экрана. Однако аккумулятор в этом устройстве заменить оказалось не так уж и просто, за что он снизил оценку до 1 из 2, а замена других запчастей оказалась еще более трудоемкой (0,5 из 2).

Среднебюджетный смартфон Google Pixel 8a был представлен 7 мая. Он получил схожее с флагманским Pixel 8 «железо» и немного упрощенную основную камеру.