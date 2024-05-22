Раскрыта генетическая история эволюции тараканов-прусаков

Российские и зарубежные генетики раскрыли генетическую историю эволюции тараканов-прусаков и обнаружили первые свидетельства того, что эти насекомые возникли в Индии или Мьянме около 2,1 тыс. лет назад, откуда они впоследствии распространились по миру. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале PNAS.

"Впервые тараканы-прусаки (Blattella germanica) упоминаются в различных исторических источниках из Центральной Европы времен середины XVIII века. При этом их ближайшие родственники встречаются не в Европе, а Азии, для которой характерно максимальное видовое разнообразие тараканов. Мы разрешили этот исторический парадокс, для чего мы расшифровали геномы 281 тараканов-прусаков, пойманных в 17 странах на шести разных континентах", - пишут исследователи.

Для раскрытия истории происхождения тараканов-прусаков группа зарубежных и российских генетиков под руководством доцента Университета Западной Австралии в Перте Теодора Эванса сопоставила небольшие различия в структуре митохондриальной ДНК тараканов, обособленной части генома многоклеточных живых существ, которая передается только по материнской линии.

Сравнение наборов мелких мутаций в мтДНК рыжих тараканов из разных регионов Земли, а также нескольких других видов этих насекомых, позволило ученым реконструировать древо эволюции Blattella germanica и обнаружить, что эти насекомые появились на Земле относительно недавно, около 2,1 тыс. лет назад в Южной Азии, на территории Индии или Мьянмы. В этих регионах Южной Азии широко распространены ближайшие родичи предков рыжих тараканов, азиатские тараканы Blattella asahinai.

"Проведенный нами генетический анализ указал на наличие двух эпизодов распространения рыжих тараканов по миру. В первом случае тараканы были разнесены по Ближнему Востоку около 1,2 тыс. лет назад, что совпадает по времени с военными походами арабских калифов времен династий Аббасидов и Омейядов. Вторая волна распространения, предположительно связанная с европейской колониальной экспансией, произошла около 390 лет назад", - говорится в исследовании.

При этом ученые обнаружили, что тараканы действительно начали распространяться по Европе, а также по Северной Америке и другим континентам значительно позже, около 250 и 120-150 лет назад. Как отмечают генетики, в это же время началась мировая промышленная революция и появились активные трансконтинентальные торговые сети, что создало необходимые условия для распространения тараканов по всему миру и их выживания во всех климатических зонах, подытожили Эванс и другие генетики.