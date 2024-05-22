Microsoft выпустила клавиатуру за 40 тысяч рублей

Корпорация Microsoft выпустила одну из самых дорогих клавиатур на рынке. На это обратило внимание издание TechPowerUp.

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Журналисты медиа заметили, что продукт Surface Pro Flex был представлен во время презентации Microsoft 20 мая. Специалисты удивились высокой стоимости клавиатуры — аксессуар для персонального компьютера оценили в 450 долларов, или около 40 тысяч рублей. «Microsoft, ты сошла с ума», — отметили авторы.

Девайс работает только с фирменными компьютерами Surface Pro 8, 9, 10 и 11. Аппарат имеет физические кнопки, отдельную кнопку для вызова помощника искусственного интеллекта (ИИ) Copilot и тачпад с функцией обратной связи. В материале говорится, что в верхней части Surface Pro Flex находится выемка под Surface Slim Pen 2, однако самого стилуса в комплекте нет.

Клавиатура имеет длину 289 миллиметров и весит 340 граммов. На одной зарядке аксессуар может проработать до 41 часа. Устройство изготовлено преимущественно из пластика, однако имеет вставки из алькантары.

Ранее компания Microsoft запустила новую серию компьютеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Все девайсы линейки имеют от 16 гигабайт оперативной памяти и отдельную кнопку для вызова сервиса Copilot.