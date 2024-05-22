В горах Ингушетии обнаружен древний календарный камень

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили на территории горного района Ингушетии древний календарь, высеченный на камне.

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Уникальный артефакт был частью кладки полуразрушенного склепа в башенном комплексе Эрзи.

«Сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса Эрзи нашел в кладке древнего надземного полуразрушенного склепа с открытой поминальной камерой камень с загадочными насечками. Этот камень, украшенный рядами параллельных насечек, исследователи называют „календарным“. Он свидетельствует о глубоких знаниях наших предков, которые использовали его для отслеживания времени по движению солнца», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

Уточняется, что культовые камни с отверстиями и углублениями, символизирующие благодать, часто использовались в архитектуре Ингушетии, но из-за повторного использования в строительстве, датировка найденного камня осложнена.

«Это открытие добавляет новую страницу в историю нашего края и всей многонациональной России, подчеркивая богатство и уникальность нашего культурного наследия», — добавили в пресс-службе.

Занимающий 65 тысяч гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии — единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии.