В Минцифры рассказали о работе с производителями умных колонок

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов заявил о работе представителей Минцифры с крупнейшими компаниями РФ - производителями умных колонок по предоставлению госуслуг через эти устройства, передает ТАСС.

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Качанов выступил в кулуарах конференции ЦИПР-2024. Он отметил, что сейчас «уже есть первый результат».

«Мы на "Алису" выводили часть услуг по записи. Мы работаем со "Сбером", чтобы на "Сбер салют" была доступна часть услуг», - сообщил Качанов, отметив, что речь идет о голосовых помощниках «Яндекса» и «Сбера».

Ранее руководитель группы продуктового направления «Алисы» Илья Никаноров заявил о запуске компанией «Яндекс» новой версии своего голосового помощника «Алиса», которая базируется на нейросети Yandex GPT 3. У нее «кардинально меняются рациональные способности», отметил специалист. Он также заявил, что теперь «Алиса» объясняет сложное, ведет диалог более интересно.