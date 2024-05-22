Российские ученые предложи новый способ извлечения золота из руды

Российские ученые придумали новый метод извлечения золота и сурьмы из руды. Авторами новой разработки стали ученые Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета с сотрудниками Научного центра исследований экстремального состояния организма ФИЦ КНЦ СО РАН.

Как отметили в пресс-службе АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», предложенный ими способ не имеет аналогов не только в России, но и во всем мире.

В частности, они предлагают использовать в качестве добытчиков золота и сурьмы природные штаммы бактерий, которые живут в пульпе - смеси измельченных руд с водой. Они ранее были обнаружены на золотоносных месторождениях.

Помимо полного извлечения минералов, новый метод требует использования в три раза меньше электроэнергии.