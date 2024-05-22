Как посмотреть старые версии страниц в Интернете?

Если вы хотите найти какую-то информацию, которой больше нет в Сети, или вам просто любопытно, как в прошлом выглядели те или иные веб-страницы, то достаточно всего лишь воспользоваться интернет-архивом. Портал makeuseof.com рассказал о пяти инструментах, при помощи которых можно посмотреть старые версии сайтов.

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Wayback Machine — самый популярный инструмент для просмотра старых версий сайтов в Интернете. Платформа была создана организацией Internet Archive еще в 1996 году, и с тех пор регулярно сохраняет цифровые слепки тысяч вебсайтов. На данный момент, на платформе доступны 866 млрд страниц. Для того, чтобы посмотреть старую версию того или иного сайта, достаточно лишь ввести ссылку в поисковую строку. Wayback Machine выдаст результаты, ранжированные по годам и дате сохранения страницы.

Сервис archive.today работает схожим образом, пусть он и не может похвастать настолько же огромной библиотекой страниц. Однако этот инструмент предлагает другое преимущество: он позволяет скачивать страницы целиком в форме архивов.

OldWeb.today, по большей части, подтягивает сохраненные данные из Internet Archive, но показывает их в эмулированных версиях старых браузеров для аутентичного веб-серфинга. На старый Интернет можно посмотреть через Navigator, Internet Explorer, Firefox и Mosaic. Зачастую архивные сайты загружаются достаточно долго, однако ностальгия требует жертв.

Официальный архив Конгресса США, где хранятся множество книг, газет, изображений, веб-страниц и прочего контента. Проект задуман с целью сохранить весь доступный в Сети цифровой контент для того, чтобы предоставить ученым надежный источник информации.

Поиск кэшированных копий сайтов

Если вы не намерены заглядывать на десятки лет назад в прошлое, то сравнительно свежие версии страниц можно посмотреть через кэш в поисковиках. Раньше Google автоматически предоставлял ссылки на кэшированные копии в поисковой выдаче, но в феврале 2024 эта функция перестала работать. Хорошая новость в том, что, если вы знаете URL сайта, то копию все равно можно открыть через Chrome. Просто введите префикс cache: перед ссылкой в адресной строке.