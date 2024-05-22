Представлен финский смартфон Jolla C2

Компания Jolla провела мероприятие Jolla Day, на котором финская компания представила новый смартфон Jolla C2. Новинка создана в партнёрстве с турецкой компанией Reeder.

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Особенности

При производстве Jolla C2 за основу был взят ультрабюджетный смартфон Reeder S19 Max Pro S. Новинка оснащена 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600×720 пикселей. Работает смартфон на базе процессора Unisoc T606 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка microSD-карт.

Кроме того, Jolla C2 получил двойную основную камеру 64+8 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

В качестве ОС используется ОС Sailfish 5.0 – наследница ОС Meego из Nokia N9. Поддерживается запуск Android-приложений через эмулятор AppSupport (соответствует Android 13). Jolla обещает долгосрочную поддержку Jolla C2. Размеры: 179×78×8,5 мм.

Сроки выхода и цена

Jolla C2 выйдет в ограниченном количестве в 1000 единиц. Поставки новинки начнутся ​​в августе. Сделать предварительный заказ на телефон можно уже сейчас. Стоимость гаджета составляет 299 евро. При этом пользователь получит 12-месячную полную лицензию на Sailfish OS стоимостью 59,88 евро (4,99 евро в месяц).