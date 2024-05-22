Биологи раскрыли пути расселения тараканов по всему миру

Ученые из Гарвардского университета восстановили пути распространения по миру самого известного вида тараканов – немецкого (Blattella germanica). Несмотря на название, его прародиной оказалась вовсе не Германия.

Немецкие тараканы приспособились к жизни с людьми, причем сделали это с невероятной с эволюционной точки зрения скоростью. Ученые собрали 281 насекомое из 17 стран, а также ряд родственных видов, и проанализировали их геномы, чтобы раскрыть взаимосвязи популяции по всему миру.

Результаты показали, что немецкие тараканы появились в Юго-Восточной Азии. Они сохранили тесную связь с местным видом Blattella asahinai. Согласно генетическим данным, виды разделились около 2100 лет назад.

Биологи пришли к выводу, что тараканы приспособились жить вместе с фермерами после того, как те изменили их естественную среду обитания. Затем они начали мигрировать в другие части света.

Первая волна расселения произошла 1200 лет назад. Тараканы двинулись из региона Индии или Мьянмы на запад, вероятно, вместе с торговцами и солдатами исламских империй. Вторая волна началась 390 лет назад. Насекомые начали перебираться на восток по путям колониальной торговли, сообщает PNAS.

Примерно 270 лет назад тараканы достигли Европы. Ученые отметили, что их расцвету способствовали два важных качества. Во-первых, они быстро развили устойчивость к инсектицидам (тараканы невосприимчивы примерно к 40 активным ингредиентам). Во-вторых, насекомые разработали социальную стратегию поиска пищи, с помощью которой оповещают всю колонию об источнике еды.