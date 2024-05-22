В ответах искусственного интеллекта от Google появится реклама

Компания Google начнет показывать рекламу в своей поисковой сводке на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

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В работающей пока в США функции краткой поисковой сводки на основе ответов ИИ с указанием источников в тестовом режиме заработала интеграция рекламы. Например, при запросе «Как убрать складки на одежде» под сгенерированным нейросетью текстом появится раздел «Спонсорское», содержащий рекламу продуктов, таких как спреи для удаления складок, с указанием магазинов и маркетплейсов, где их можно купить.

В Google заверили, что реклама будет отображаться исключительно в тех случаях, когда предложенные продукты актуальны и соответствуют как запросу пользователя, так и сгенерированному ответу. Сотрудничающие с Google рекламодатели автоматически получат возможность размещения своих товаров в этих сводках. Кроме того, Google планирует провести дальнейшие тесты и исследования новых форматов продвижения товаров, собирая обратную связь от рекламодателей и специалистов.

Отмечается, что нововведение противоречит изначально представленной концепции использования ИИ в поисковых системах, которая предполагала предоставление коротких и содержательных ответов.