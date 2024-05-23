Как работает криогенная заморозка

Криогенная заморозка давно перестала быть выдумкой из научной фантастики: частные компании уже активно предлагают состоятельным клиентам сохранить их тела для будущих поколений. Журнал Popular Mechanics рассказал, как работает эта процедура и что ждет замороженных людей в далеком будущем.

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В 2014 году доктор Стивен Коулз, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, скончался от рака поджелудочной железы. После того, как Коулза признали мертвым, к его койке прибыла команда специалистов Alcor — американской компании, предлагающей услуги по криоконсервации усопших. Они восстановили дыхание и кровообращение погибшего при помощи специальной машины и ввели антикоагулянты, чтобы предотвратить свертывание крови. Эти меры призваны защитить мозг от перманентных повреждений, которые могут появиться в результате кислородного голодания.

Затем тело Коулза охладили в ледяной воде и заменили его кровь на консервант. После этого погибшего доставили в операционную, где хирурги провели нейросепарацию: они ампутировали голову пациента в шестом шейном позвонке и накачали ее криопротекторами — медицинским аналогом антифриза. Наконец, патологоанатом вскрыл череп и извлек из него мозг.

Стивен Коулз был первым клиентом Alcor, выбравшим криоконсервацию не всего тела, а исключительно мозга. Иногда эту процедуру также называют нейроконсервацией. Процедура была достаточно сложной в 2014 году, но в наши дни она стала более популярной. Хранение мозга обходится дешевле, и декапитация не вызывает резкого отторжения со стороны общественности, т.к. исследовательские организации уже давно занимаются чем-то подобным.

Почему некоторые люди решают сохранить только собственный мозг? Потому что мозг, в отличие от тела, уникален и не подлежит копированию, тогда как тело и конечности можно воссоздать. По логике сторонников криогенной заморозки, когда технологический прогресс дойдет до точки, в которой мы найдем лекарство от смерти, создание искусственного тела будет простейшей задачей.

Хотя стоит отметить, что развитие технологий продвигается медленно. На сегодняшний день медики и ученые ни разу не смогли реанимировать человеческий мозг после смерти. Потенциал криогенной заморозки в том, что, возможно, люди будущего смогут найти лекарства от неизлечимых болезней, разморозить тела и привести их в чувство. Правда, заморозка — не совсем корректный термин, потому что тела не замораживаются.

Криоконсервация использует метод под названием «гиалинизация». Кровь заменяется на медицинский антифриз, после чего тело постепенно охлаждается до тех пор, пока оно не начинает походить на стекло. И это довольно дорогое удовольствие: сохранение тела целиком может стоить 200 000 евро. Для контекста, консервация мозга стоит всего 75 000.

Тем не менее, есть ряд причин, по которым многие все равно выбирают более дорогую опцию. Для начала, никто не знает, действительно ли мозг содержит все, что делает человека уникальной личностью. Никто не знает, сможет ли «размороженный» человек почувствовать себя самим собой без центральной нервной системы, позвоночника, эндокринных желез и кишечной флоры.

По мнению специалистов, есть несколько возможных способов использования сохраненных мозгов в будущем. Первая опция — 3D-недостающих органов и их подключение к мозгу. Вторая — выращивание клонов из образцов ДНК и последующая пересадка мозгов в новое тело. И третий вариант — создание искусственного, механического тела.