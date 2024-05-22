Маск рассказал о готовности Starship к четвертому полету

Илон Маск прокомментировал сообщение компании SpaceX в соцсети Х по поводу недавней репетиции четвёртого запуска сверхтяжёлой транспортной системы Starship.

В сообщении компании говорится, что инженеры завершили репетицию четвёртого запуска и полностью заправили систему топливом. Корабль готов к полёту.

По словам Маска, главная задача SpaceX — обеспечить достижение кораблём точки максимального нагрева при входе в атмосферу. За это будет отвечать тепловой экран.

Также он отметил, что четвёртый полёт состоится примерно через две недели.