Маск рассказал о готовности Starship к четвертому полету

Илон Маск прокомментировал сообщение компании SpaceX в соцсети Х по поводу недавней репетиции четвёртого запуска сверхтяжёлой транспортной системы Starship.
В сообщении компании говорится, что инженеры завершили репетицию четвёртого запуска и полностью заправили систему топливом. Корабль готов к полёту.
По словам Маска, главная задача SpaceX — обеспечить достижение кораблём точки максимального нагрева при входе в атмосферу. За это будет отвечать тепловой экран.
Также он отметил, что четвёртый полёт состоится примерно через две недели.
«Сверхнадёжный, лёгкий и многоразовый тепловой экран — самая главная техническая задача, оставшаяся перед Starship. Стоит отметить, что никому и никогда не удавалось создать полностью многоразовый тепловой экран. Space Shuttle требовал более шести месяцев ремонта», — отметил Маск, прокомментировав пост SpaceX.
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