Ожидаемый 3 июня "парад планет" происходит раз в 20 лет

"Парад планет", когда четыре планеты выстраиваются близко к друг другу, происходит раз в 20 лет. Однако жители Земли 3 июня не смогут наблюдать его на ярком дневном небе, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"В понедельник, 3 июня, четыре планеты (Венера, Юпитер, Меркурий и Уран) окажутся в секторе 20-30 градусов вблизи Солнца. <…> Такое происходит каждые 20 лет", - сказала Кошман, добавив, что на дневном небе он виден не будет.

Утром в понедельник все семь планет будут располагаться по одну сторону от Солнца в секторе около 90 градусов (от северо-восточного до юго-восточного горизонта) в следующем порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, далее Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая в этот день будет находиться недалеко от Марса. Из всех этих планет видимым на короткое время окажется только Сатурн - его можно будет наблюдать в начале июня на рассвете низко над горизонтом перед восходом Солнца.

"Остальные планеты "тают" в ярких утренних лучах Солнца. Поэтому это невидимый "парад планет", добавила ученый.

Традиционный "парад планет", называемый "большим", предполагает, что в секторе 20-30 градусов располагаются не четыре, а пять и более планет. Поэтому грядущее событие относится к невидимому "малому параду" планет.