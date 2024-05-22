Астроном рассказала, можно ли будет увидеть «парад планет» 3 июня

«Парад планет» будет не виден с Земли на дневном небе 3 июня. С таким заявлением выступила в беседе с ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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При данном явлении планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от светила. По словам специалиста, они располагаются в секторе от северо-восточного до юго-восточного горизонта и не видны на дневном небе. Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца. Все планеты находятся вблизи него по одну сторону от него в таком порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн, добавила специалист.

Как уточнила собеседница, лишь Сатурн можно будет увидеть в течение совсем недолгого времени низко над горизонтом на ясном небе перед восходом Солнца. По ее словам, традиционный «парад планет» предполагает более узкий сектор, в котором они располагаются.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. По его словам, в настоящее время ведется разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной станции.