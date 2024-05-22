Управление орбитальными группировками «Сфера» доверят «Гонцу»

Управление орбитальными группировками системы «Сфера» доверят оператору «Гонец».

Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Оператор объединит наземную инфраструктуру, включая абонентские устройства спутниковых группировок. Это позволит эффективнее использовать услуги космических аппаратов, которым предстоит работать на разных орбитах», — заявили в госкорпорации.

В апреле директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Сергей Прохоров в кулуарах конференции о бизнесе в аэрокосмической отрасли «Просто космос» сообщил, что первые четыре экспериментальных российских спутника «Грифон» планируется отправить на космодром летом или осенью.

Тогда же он заявил, что два первых космических аппарата интернета вещей «Марафон-IoT» планируют отправить на орбиту до конца 2024 года.